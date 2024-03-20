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Російські загарбники продовжують обстрілювати Сумщину, фото: Національна поліція
Рашисти вночі та зранку здійснили 16 обстрілів Сумщини — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n193502-rashysty-vnochi-ta-zranku-zdiysnyly-16-obstriliv-sumschyny-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 20 березня, вночі та вранці здійснили 16 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області.
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Всього зафіксовано 65 вибухів. Про це повідомила прес-служба Сумської ОВА.
Зазначається, що обстрілів зазнали шість громад:
- по Краснопільській громаді ворог бив з міномета (три вибухи) та гранатомету (14 вибухів)%
- Великописарівську громаду обстрілювали з артилерії (п'ять вибухів) та міномету (чотири вибухи), а також завдано авіаудари керованими авіабомбами (15 вибухів);
- у Миропільській громаді зафіксовано обстріли з артилерії (31 вибухів);
- Есманьську громаду обстрілювали зі стрілецької зброї та міномету (два вибухи);
- по Новослобідській громаді росіяни вдарили з артилерії (чотири вибухи);
- по Юнаківській громаді було здійснено скидання ВОГ з БПЛА (один вибух).
Впродовж минулої доби на Сумщині було зафіксовано 136 ударів, повідомляє прес-служба поліції Сумської області.
Внаслідок обстрілів загинула цивільна особа, пошкоджено 4 приватні будинки, адміністративну будівлю, приміщення школи та дитячого садку, лікарню, магазин, зруйновано будівлю ліцею. Також сталося загорання двоповерхового багатоквартирного будинку, — вказано в повідомленні.