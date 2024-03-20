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Ракурс
Россияне убили двух гражданских в Херсонской области, фото: «Российская газета»

Рашисты обстреляли автомобили с гражданскими на Херсонщине, двое погибших

20 мар 2024, 11:46
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Російські військові атакували автівки з цивільними у Херсонській громаді, в результаті загинули двоє чоловіків.


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Про це сьогодні, 20 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що обстріл стався на дорозі між населеними пунктами Садове та Антонівка.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. Орієнтовно, їм було по 40 років", — повідомив Прокудін.

Источник: Ракурс


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