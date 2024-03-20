Рашисты обстреляли автомобили с гражданскими на Херсонщине, двое погибших

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне убили двух гражданских в Херсонской области, фото: «Российская газета»
Рашисты обстреляли автомобили с гражданскими на Херсонщине, двое погибшихhttps://racurs.ua/n193504-rashisty-obstrelyali-avtomobili-s-grajdanskimi-na-hersonschine-dvoe-pogibshih.htmlРакурс
Російські військові атакували автівки з цивільними у Херсонській громаді, в результаті загинули двоє чоловіків.
.
Про це сьогодні, 20 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що обстріл стався на дорозі між населеними пунктами Садове та Антонівка.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. Орієнтовно, їм було по 40 років", — повідомив Прокудін.
Легитимность президента: как не допустить кризиса 20 мая — мнения судей КСУ
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...