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Ракурс
Атака на російський аеродром - в Енгельсі було 11 літаків

Атака на російський аеродром — в Енгельсі було 11 літаків (ФОТО)

20 бер 2024, 15:51
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Згідно з супутниковими знімками, які є у розпорядженні видання «Схеми», 19 березня на території російського аеродрому в Енгельсі було 11 літаків, зокрема дев’ять бомбардувальників


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Йдеться про шість Ту-95 (один з яких в неробочому стані) та три Ту-160, зазначають журналісти.

Українські дрони «вразили цілі» на аеродромі у російському Енгельсі, повідомляли джерела кількох українських ЗМІ у ГУР.

Губернатор регіону підтверджував атаку, утім казав про відсутність постраждалих і руйнувань.

За даними українських розвідників, під час атаки були використані дрони українського виробництва. У відомстві заявили, що «цілі уражені», водночас не розголошується, які саме.

Міноборони рф повідомляло про знищення чотирьох українських БПЛА над Саратовською областю цієї ночі.

У місті Енгельс у Саратовській області росії розташований військовий аеродром, де базуються стратегічні бомбардувальники. З нього, зокрема, злітають російські літаки, які атакують цілі в Україні.

Джерело: Ракурс


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