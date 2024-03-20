Зеленский разговаривал по телефону с премьером Индии Моди

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Володимир Зеленський, президент України провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

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Про це глава держави написав у своїх соцмережах 20 березня.

Президент написав, що він обговорив з лідером Індії можливу участь в інавгураційному Саміті миру, підготовка до якого триває у Швейцарії.

Крім того, Зеленський та Моді говорили про двосторонні відносини, та майбутнє засідання Міжурядової комісії зі співробітництва в Делі найближчим часом.

Україна зацікавлена в посиленні торговельно-економічних відносин з Індією, зокрема в аграрному експорті, у співпраці в авіаційній галузі й торгівлі фармацевтичною та промисловою продукцією. Також Україна вітатиме повернення індійських студентів до українських закладів освіти, — написав Зеленський.

На початку березня CNN повідомила, що Індія випередила Китай і стала країною з найвищими темпами зростання серед великих економік світу.

Валовий внутрішній продукт Індії за останні три місяці 2023 року зріс на 8,4% порівняно з попереднім роком, тоді як за період з червня по вересень він збільшився на 7,6%, повідомило Державне управління статистики країни.

Ці темпи зростання були найсильнішими серед великих економік минулого кварталу, зазначають аналітики. Крім того, згідно з окремим звітом, опублікованим у середу консалтинговою компанією з нерухомості Knight Frank, кількість багатих індійців, чиї статки становлять щонайменше 30 млн доларів, зросте на 50% протягом п’яти років до 2028 року, що також є найбільшим зростанням у світі.

МВФ очікує, що економіка Індії зросте на 6,5% у 2024 році, але уряд Нарендри Моді має набагато вищу оцінку — 7,6%.

Тривале зростання швидко просуне Індію в рейтингу найбільших економік світу. Аналітики Jefferies очікують, що до 2027 року країна стане третьою за величиною економікою світу, порівняно з п’ятою сходинкою зараз.

Індія також широко розглядається як альтернатива Китаю для країн і компаній, які прагнуть диверсифікувати свої ланцюги поставок, особливо на тлі погіршення відносин між Вашингтоном і Пекіном.

Уряд Моді активно залучає транснаціональні компанії до створення заводів у країні, витрачаючи мільярди на модернізацію доріг, портів, аеропортів і залізниць.

Деякі з найбільших світових компаній, включаючи постачальника Apple (AAPL) — Foxconn, вже розширюють там свою діяльність. А генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив у червні минулого року, що його компанія прагне інвестувати в Індію «якнайшвидше, наскільки це можливо».

Також уряд Моді схвалив інвестиції в розмірі понад 15 млрд доларів на будівництво трьох заводів з виробництва напівпровідників, що стало важливим кроком на шляху до його мети — перетворення Індії на центр виробництва електроніки.