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Ракурс
Три бригады ВСУ отразили штурм россиян на Лиманском направлении

Три бригады ВСУ отразили штурм россиян на Лиманском направлении (ВІДЕО)

20 мар 2024, 16:17
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Воїни 60-ї окремої механізованої бригади відбили масований штурм супротивника на Лиманському напрямку, а їхні побратими з 93-ї та 63-ї окремих механізованих бригад добили залишки особового складу та техніки.


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Про це йдеться в повідомленні пресслужби Сухопутних військ Збройних сил України.

Ураження сил та засобів ворога відбувалося за допомогою артилерії, зокрема й з використанням касетних боєприпасів.

Крім того, активно використовувалися безпілотники-розвідники, квадрокоптери зі «скидами» та FPV-дрони.

18 березня повідомлялося, що українські військові за допомогою FPV-дронів знищили російську самохідну гаубицю 2С19 «Мста-С» на Донеччині.

Також повідомлялося, що батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади уразив чотири одинці ворожої техніки на Бахмутському напрямку.

FPV-дрони батальйону шість разів уразили ворожий Т-72Б3, завдавши йому значних ушкоджень.

Крім того, точними влучаннями була знищена ворожа БМП-2, обладнана антидроновим мангалом на башті, та одна БМП-1.

Також була уражена броньована ремонтно-евакуаційна машина та БТР-70 окупантів.

Источник: Ракурс


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