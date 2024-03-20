Три бригади ЗСУ відбили штурм росіян на Лиманському напрямку

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Воїни 60-ї окремої механізованої бригади відбили масований штурм супротивника на Лиманському напрямку, а їхні побратими з 93-ї та 63-ї окремих механізованих бригад добили залишки особового складу та техніки.

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Про це йдеться в повідомленні пресслужби Сухопутних військ Збройних сил України.

Ураження сил та засобів ворога відбувалося за допомогою артилерії, зокрема й з використанням касетних боєприпасів.

Крім того, активно використовувалися безпілотники-розвідники, квадрокоптери зі «скидами» та FPV-дрони.

18 березня повідомлялося, що українські військові за допомогою FPV-дронів знищили російську самохідну гаубицю 2С19 «Мста-С» на Донеччині.

Також повідомлялося, що батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади уразив чотири одинці ворожої техніки на Бахмутському напрямку.

FPV-дрони батальйону шість разів уразили ворожий Т-72Б3, завдавши йому значних ушкоджень.

Крім того, точними влучаннями була знищена ворожа БМП-2, обладнана антидроновим мангалом на башті, та одна БМП-1.

Також була уражена броньована ремонтно-евакуаційна машина та БТР-70 окупантів.