Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Правительство решило закрыть реестр НАПК «Международные спонсоры войны»

Правительство решило закрыть реестр НАПК «Международные спонсоры войны»

20 мар 2024, 17:31
999

Український уряд скасовує список «Міжнародні спонсори війни», який вело Національне агентство з питань запобігання корупції


.

Таке рішення Кабінет міністрів України ухвалив після «численних звернень» від країн-партнерів, які вказували на відсутність нормативної бази для існування такого списку і, як наслідок, його негативний вплив на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії.

Як приклад — історія з угорським банком OTP, через включення якого до списку спонсорів війни Угорщина блокувала транш допомоги Україні і ухвалення санкційного пакета в ЄС.

Тепер користувачів зі сторінки «Міжнародні спонсори війни» переадресують на сайт РНБО «Державний реєстр санкцій».

Як повідомили в МЗС, відомство отримує численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування такого списку.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров