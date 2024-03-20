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Ракурс
Уряд вирішив закрити реєстр НАЗК «Міжнародні спонсори війни»

Уряд вирішив закрити реєстр НАЗК «Міжнародні спонсори війни»

20 бер 2024, 17:31
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Український уряд скасовує список «Міжнародні спонсори війни», який вело Національне агентство з питань запобігання корупції


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Таке рішення Кабінет міністрів України ухвалив після «численних звернень» від країн-партнерів, які вказували на відсутність нормативної бази для існування такого списку і, як наслідок, його негативний вплив на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії.

Як приклад — історія з угорським банком OTP, через включення якого до списку спонсорів війни Угорщина блокувала транш допомоги Україні і ухвалення санкційного пакета в ЄС.

Тепер користувачів зі сторінки «Міжнародні спонсори війни» переадресують на сайт РНБО «Державний реєстр санкцій».

Як повідомили в МЗС, відомство отримує численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування такого списку.

Джерело: Ракурс


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