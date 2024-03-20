У Німеччині знайшли тіло ще однієї вбитої українки

https://racurs.ua/ua/n193519-u-nimechchyni-znayshly-tilo-sche-odniieyi-vbytoyi-ukrayinky.html

Ракурс

У Гоккенхаймі поліція знайшла тіло 51-річної біженки Марії Стеценко. Раніше повідомляли про вбивство її доньки. Жінку шукали понад два тижні.

.

Її тіло виявили водолази в рибальському озері поблизу Бад-Мінгольсхайма (округ Карлсруе), пише Bild.

За підозрою у подвійному вбивстві під вартою перебувають 44-річний німець Марко О. та його 43-річна дружина росіянка Іна. За версією поліції, 6 березня пара вбила Марину Стеценко, а потім її доньку 27-річну Маргариту. Новонароджену доньку Маргарити злочинці забрали. Зараз дівчинка перебуває під опікою Управління у справах молоді.

До зникнення жінки разом з новонародженим немовлям жили у будинку для біженців.

Дівчинку Мію невдовзі знайшли. А її бабусю, 51-річну Марину Стеценко, оголосили зниклою безвісти. Наразі тіло Стеценко виявили в озері поблизу села Бад-Мінгольсхайм. Як повідомила поліція, її також убили.