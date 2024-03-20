В Україні може з'явитися місто Шептицький

https://racurs.ua/ua/n193518-v-ukrayini-moje-z-yavytysya-misto-sheptyckyy.html

Ракурс

Комітет Верховної Ради ухвалив, що місту Шептицький бути. Таку назву може отримати нинішнє місто Червоноград у Львівській області.

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Тепер на черзі голосування у залі. Про це повідомив народний депутат України Роман Лозинський.

Червоноград на Львівщині незабаром стане містом Шептицький! Таке рішення ухвалив щойно Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування. Остаточно зміну назви затвердить своїм голосуванням Верховна Рада, — написав Роман Лозинський на своїй сторінці у Фейсбук.

Історична назва Червонограда із 1692 по 1951 роки була Кристинопіль. Місто назване на честь дружини його засновника Фелікса-Казимира ПотоцькогоКристини з роду Любомирських. 15 лютого 1951 місто булр передано СРСР на підставі радянсько-польської міжурядової угоди.

Митрополит Андрей Шептицький — видатний український діяч, меценат, представник українського шляхетного роду Шептицьких, предстоятель УГКЦ. У 1892 році він склав вічні обіти у Кристинопільському монастирі (належав до отців василіан), а також викладав тут філософію. Нині на території монастиря є його памʼятник. У Волсвині заснував Чин студитів, а також особисто профінансував будівництво дзвіниці.

Крім того, Лозинський зазначив, що в рамках деколонізації буде перейменовано п’ять міст і 104 села в Україні. Йдеться про такі міста: Червоноград — Шептицький, Южне ⮕Порт-Аненталь, Павлоград ⮕Матвіїв, Синельникове ⮕Ріднопілля, Бровари ⮕Броварі.