Депутат Тернопільської облради вимагав «відкати» за призначення допомоги для поранених воїнів ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n193517-deputat-ternopilskoyi-oblrady-vymagav-vidkaty-za-pryznachennya-dopomogy-dlya-poranenyh-voyiniv-zsu.html

Ракурс

СБУ та НАБУ затримали депутата Тернопільської облради, який вимагав «відкати» за виділення матеріальної допомоги для поранених воїнів ЗСУ.

.

За даними слідства, посадовець (голова бюджетного комітету облради) запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. За це після надходження коштів на банківську картку він повинен був віддати чиновнику половину суми.

Правоохоронці поетапно задокументували злочинну діяльність депутата та затримали його «на гарячому» під час отримання ним нової суми хабаря.

Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми, — повідомили в СБУ.

В Антикорупційному бюро повідомили, що у січні 2024 року посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. За це після надходження коштів на банківську картку він повинен був віддати чиновнику половину суми. Після одержання неправомірної вигоди депутата затримали.