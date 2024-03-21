Утро в Белгороде началось не с кофе – есть прилеты

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Будівля десятитисячної «Бєлгород-Арени» постраждала після обстрілу міста ЗСУ із чеської РСЗВ RM-70 Vampire.

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Про це уранці 21 березня пише терористичне Міноборони росії. Там написали і про нібито «перехоплення десяти реактивних снарядів над Білгородською областю».

Директор «Бєлгород-Арени» Юрій Черніков бідкається: постраждав адміністративний корпус.

Мій кабінет, кабінети секретаря їх немає, все розбито. Ушкодження стла відсотків на 20%. Ну і обладнання теж багато пошкоджень, — сказав Черніков роспропагандистам, додавши, що люди не постраждали.

Міноборони рф заявило про нову «спробу київського режиму здійснити терористичну атаку» на об'єкти у Білгородській області.

На щастя, інтенсивність обстрілів Бєлгородська область останніми тижнями значно збільшилася. 19 березня влада регіону повідомляла, що за минулий тиждень у Бєлгородській області загинули 16 мирних жителів, 20 березня під час обстрілу було вбито ще одну людину.