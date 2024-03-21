Бойцы РДК в Белгородской области рф взяли в плен 37 российских военных

https://racurs.ua/n193557-boycy-rdk-v-belgorodskoy-oblasti-rf-vzyali-v-plen-37-rossiyskih-voennyh.html

Ракурс

Бійці РДК у Бєлгородській області взяли в полон 37 російських військових.

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Командир РДК Денис Нікітін розповів, що обмінів не було. Частина полонених хоче приєднатися до лав «Руского добровольчого корпусу». Зараз їх перевіряють. У іншому випадку всіх передадуть в обмінний фонд.

Російські добровольці також запевнили, що «скоро підуть до інших міст рф».

Ми закликаємо росіян з усіх країн, людей будь-яких національностей приєднуватись до нас та разом боротися проти путінської диктатури. Тільки зі зброєю в руках, разом ми обов’язково переможемо і створимо нову росію: сильну, мирну і шановану країну, бути громадянином якої не соромно. Наша боротьба продовжується! Нові перемоги будуть! — про це йдеться у спільній заяві Легіону «Свобода России», РДК та Сибірського батальйону про результати обмеженої військової операції у Білгородській та Курській областях.

Російські добровольці також вважають, що Кремлю не вдалося провести вибори у Білгородській та Курській областях — люди не пішли на виборчі дільниці під бомбами.

Ніхто при здоровому глузді не зможе стверджувати, що путіна «обрали» законно, — йдеться у заяві російських добровольців.

«Ракурс» повідомляв, що боєць легіону «Свобода России» Олексій Барановський розповів, що в розпорядженні російських добровольців є зброя, яка належить їм як підрозділу інтернаціональному легіону Збройних сил України. Також вона постійно доповнюється «трофеями».

Вони також повідомили військовий сенс своєї операції на території рф: вони зірвали новий наступ армії рф на Україну.

Ми відкрили другий фронт у рф, тепер «театр воєнних дій» це не тільки територія України, а й росії, — командир РДК Нікітін

За його словами, обмежена військова операція Сил опору російської збройної опозиції, яка зараз проходить на території рф, є «безпрецедентною подією».