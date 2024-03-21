Владимир Зеленский обратился к лидерам на саммите ЕС. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів на саміті Європейського Союзу.

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Він заявив, що наявних систем протиповітряної оборони в України недостатньо, щоб захистити всю територію від російських обстрілів. При цьому лідер наголосив, що передана Україні від союзників ППО зберігає життя українських міст і сіл. Виступ Зеленського 21 березня з’явився на сайті президента.

І мова йде не про сотні систем, а про досяжну кількість — щоб захистити всю територію України. Ви всі знаєте, які кроки потрібно зробити, — зазначив він.

Зеленський подякував за створення Фонду допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро і за підтримку ініціативи Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ. Однак він відзначив, що «Європа може дати більше».

Також глава держави заявив, що Україна не може змиритися з тим, що тлом для російського терору є тиск на країну в торговельних питаннях. Додав, що продовження режиму лібералізації торгівлі з Євросоюзом — «це не просто питання певних товарів, це питання здатності протистояти російській агресії».

Під час свого виступу президент розкритикував імпорт російської сільськогосподарської продукції на ринок Європи й відзначив, що українське зерно тим часом викидають на дороги чи залізничні колії. Таку ситуацію він вважає несправедливою.

Президент наголосив, що потрібен прогрес у справедливому використанні заморожених активів росії. Крім того, розповів, що початок переговорів про вступ до ЄС може значно підтримати український народ і надіслати правильний сигнал усій Європі.

Нагадаємо, видання Deutsche Welle повідомило, що на саміті ЄС в Брюсселі, навряд чи буде прийнято рішення про конфіскацію доходів від заморожених російських активів на користь України. Проти спрямування цих коштів на купівлю зброї для ЗСУ виступає Угорщина.