На повторный медосмотр – Рада отменила понятие «ограниченно пригодный» к службе в армии

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Верховна Рада скасувала поняття «обмежено придатний» до служби в лавах ЗСУ. Люди, що підпадали під цю категорію, повинні будуть пройти повторний медичний огляд.

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Таке нововведення передбачене законопроєктом № 10313, який 21 березня підтримали депутати у другому читанні.

Тепер чоловіки, які, за висновками ВЛК, раніше були визнані обмежено придатними, мають пройти повторний медогляд протягом дев’яти місяців після набуття чинності закону.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в ефірі телемарафону «Єдині новини» пояснила, що обмежено придатних тепер не буде після проходження військово-лікарської комісії.

Ті люди, які отримували висновок ВЛК як «обмежено придатні», пройдуть переогляд, і буде визначено їх придатність до служби. І надалі військово-лікарська комісія не видаватиме такий висновок, — заявила вона.

За словами Калмикової, такі зміни полегшать життя десяткам тисяч людей.

Вона зазначила, що з проханням врегулювати це питання не раз зверталися рідні військових і самі військовослужбовці, як в Міноборони, так і в інші органи влади.

У грудні до Верховної Ради внесли новий законопроєкт щодо нового порядку проведення мобілізації, а також удосконалення системи військового обліку та служби.