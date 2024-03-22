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В подмосковном концертном зале Crocus City Hall вечером 22 марта произошла стрельба, фото: социальные сети

Стрельба в Подмосковье это сознательная провокация российских спецслужб — ГУР

22 мар 2024, 21:30
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Теракт у Підмосков’ї, який стався сьогодні, 22 березня, ввечері, є свідомою провокацією режиму російського диктатора володимира путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.


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Про це в коментарі виданню «Українська правда» заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

Це свідома провокація спецслужб путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити, — наголосив Юсов.

Сьогодні у місті Красногорську Московської області рф у концертному залі «Крокус Сіті Хол», де мав відбутися концерт гурту «Пікнік» озброєні люди в камуфляжі відкрили стрілянину. Повідомляється про, ймовірно, кілька десятків загиблих, а загалом у залі могли перебувати понад 2 тис. осіб.

У будівлі також спалахнула пожежа, почав руйнуватися дах.

Джерело: «Українська правда»


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