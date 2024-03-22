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Во время инцидента в ТЦ «Крокус сити Холл», скриншот видео
В рф произошла стрельба с пожаром в подмосковном ТЦ — 15 погибших (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193606-v-rf-proizoshla-strelba-s-pojarom-v-podmoskovnom-tc-15-pogibshih-video.htmlРакурс
У рф у підмосковному Красногірську сьогодні, 22 березня, у концертному залі Crocus City Hall, де мав відбутися концерт гурту «Пікнік» сталася стрілянина з подальшою пожежею.
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Відповідні відео з’явилися у соцмережах. Російські Telegram-канали повідомляють про щонайменше 15 загиблих та кілька десятків постраждалих.
На одному з відео можна побачити щонайменше п’ятьох стрілків з автоматичною зброєю, котрі, зайшовши до будівлі, ведуть вогонь по людях.
Після стрілянини спалахнула пожежа. За словами тих очевидців, хто встиг утекти з концертного залу, горять крісла, які підпалили нападники. За іншою інформацією, перед пожежею пролунав вибух.
Пожежу, попри її великі масштаби, не гасять — очікують прибуття спецпризначенців.
Також є повідомлення, що на місці інциденту не працюють мобільні телефони.
[GRAPHIC]
The moment tеrrоrists entered the Crocus City Hall in Moscow pic.twitter.com/kwgGglvjiV
— What the media hides. (@narrative_hole) March 22, 2024