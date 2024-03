У рф у підмосковному Красногірську сьогодні, 22 березня, у концертному залі Crocus City Hall, де мав відбутися концерт гурту «Пікнік» сталася стрілянина з подальшою пожежею.

.

Відповідні відео з’явилися у соцмережах. Російські Telegram-канали повідомляють про щонайменше 15 загиблих та кілька десятків постраждалих.

На одному з відео можна побачити щонайменше п’ятьох стрілків з автоматичною зброєю, котрі, зайшовши до будівлі, ведуть вогонь по людях.

Після стрілянини спалахнула пожежа. За словами тих очевидців, хто встиг утекти з концертного залу, горять крісла, які підпалили нападники. За іншою інформацією, перед пожежею пролунав вибух.

Пожежу, попри її великі масштаби, не гасять — очікують прибуття спецпризначенців.

Також є повідомлення, що на місці інциденту не працюють мобільні телефони.

[GRAPHIC]



The moment tеrrоrists entered the Crocus City Hall in Moscow pic.twitter.com/kwgGglvjiV

— What the media hides. (@narrative_hole) March 22, 2024