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Ракурс
Під час інциденту у ТЦ «Крокус сіті Хол», скріншот відео

У росії сталася стрілянина з пожежею у підмосковному ТЦ — 15 загиблих (ВІДЕО)

22 бер 2024, 20:02
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У рф у підмосковному Красногірську сьогодні, 22 березня, у концертному залі Crocus City Hall, де мав відбутися концерт гурту «Пікнік» сталася стрілянина з подальшою пожежею.


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Відповідні відео з’явилися у соцмережах. Російські Telegram-канали повідомляють про щонайменше 15 загиблих та кілька десятків постраждалих.

На одному з відео можна побачити щонайменше п’ятьох стрілків з автоматичною зброєю, котрі, зайшовши до будівлі, ведуть вогонь по людях.

Після стрілянини спалахнула пожежа. За словами тих очевидців, хто встиг утекти з концертного залу, горять крісла, які підпалили нападники. За іншою інформацією, перед пожежею пролунав вибух.

Пожежу, попри її великі масштаби, не гасять — очікують прибуття спецпризначенців.

Також є повідомлення, що на місці інциденту не працюють мобільні телефони.

Джерело: Ракурс


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