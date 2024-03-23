Рашисты ночью ударили по энергетическим объектам Днепропетровщины и Запорожья

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Рашисты продолжают терроризировать Украину дронами, фото: Силы обороны юга Украины
Рашисты ночью ударили по энергетическим объектам Днепропетровщины и Запорожьяhttps://racurs.ua/n193617-rashisty-nochu-udarili-po-energeticheskim-obektam-dnepropetrovschiny-i-zaporojya.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 березня, продовжив дроновий терор південно-східних регіонів України.
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Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад сім годин. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони України.
Зазначається, що дрони типу «Shahed-131/136», спрямовані з півдня, маневрували по кількох областях, намагалися обійти засоби ППО.
В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 12 баражуючих снарядах: по 4 на Дніпропетровщині і Запоріжжі, 3 на Херсонщині, 1 на Миколаївщині, — вказано у повідомленні.
На жаль, на Дніпропетровщині і в Запоріжжі є пошкодження енергетичних об'єктів, інформації про постраждалих не надходило.
Зрозуміло, що енергетична інфраструктура лишається серед пріоритетних цілей ворога, — наголошують у Силах оборони.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що по Нікопольському району протягом ночі було завдано три удари безпілотниками та два артобстріли.
Під прицілом були сам Нікополь і Червоногригорівська громада.
Пошкоджений енергетичний об'єкт. Понівечені коледж, 2 багатоквартирні та один приватний будинки, — зазначив Лисак. — 2 господарські споруди зруйновані, 4 — побиті. Зачепило теплицю і лінії електропередач.
Загиблих та постраждалих немає.
Вже всім абонентам, домівки яких були знеструмлені через масовану атаку на область, повернули світло. Дякую героям-енергетикам, — додав очільник ОВА.