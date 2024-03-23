Рашисты ночью ударили по энергетическим объектам Днепропетровщины и Запорожья

Рашисты продолжают терроризировать Украину дронами, фото: Силы обороны юга Украины

https://racurs.ua/n193617-rashisty-nochu-udarili-po-energeticheskim-obektam-dnepropetrovschiny-i-zaporojya.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 березня, продовжив дроновий терор південно-східних регіонів України.

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Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад сім годин. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони України.

Зазначається, що дрони типу «Shahed-131/136», спрямовані з півдня, маневрували по кількох областях, намагалися обійти засоби ППО.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 12 баражуючих снарядах: по 4 на Дніпропетровщині і Запоріжжі, 3 на Херсонщині, 1 на Миколаївщині, — вказано у повідомленні.

На жаль, на Дніпропетровщині і в Запоріжжі є пошкодження енергетичних об'єктів, інформації про постраждалих не надходило.

Зрозуміло, що енергетична інфраструктура лишається серед пріоритетних цілей ворога, — наголошують у Силах оборони.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що по Нікопольському району протягом ночі було завдано три удари безпілотниками та два артобстріли.

Під прицілом були сам Нікополь і Червоногригорівська громада.

Пошкоджений енергетичний об'єкт. Понівечені коледж, 2 багатоквартирні та один приватний будинки, — зазначив Лисак. — 2 господарські споруди зруйновані, 4 — побиті. Зачепило теплицю і лінії електропередач.

Загиблих та постраждалих немає.