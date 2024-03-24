Российская ракета заходила в воздушное пространство Польши во время утренней атаки

Российская ракета 39 секунд находилась в воздушном пространстве Польши в районе села Осердув, фото: Google Maps

https://racurs.ua/n193641-rossiyskaya-raketa-zahodila-v-vozdushnoe-prostranstvo-polshi-vo-vremya-utrenney-ataki.html

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Російська загарбники сьогодні, 24 березня, вранці здійснили чергову повітряну атаку по Україні, в ході якої одна з крилатих ракет залетіла у повітряний простір Польщі і перебувала в ньому 39 секунд.

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Подія сталася о 4.23 ранку за місцевим часом. Про це повідомила прес-служба Міноборони Польщі.

Об'єкт влетів у польський простір поблизу села Осердув (Люблінське воєводство) і перебував там протягом 39 секунд. Протягом усього польоту його спостерігали військові радіолокаційні системи, — вказано в повідомленні.

У відомстві зазначають, що були вжиті «всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі», зокрема була активізована польська та союзницька авіація.