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Ракурс
Російська ракета 39 секунд перебувала у повітряному просторі Польщі в районі села Осердув, фото: Google Maps

Російська ракета заходила у повітряний простір Польщі під час ранкової атаки

24 бер 2024, 08:26
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Російська загарбники сьогодні, 24 березня, вранці здійснили чергову повітряну атаку по Україні, в ході якої одна з крилатих ракет залетіла у повітряний простір Польщі і перебувала в ньому 39 секунд.


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Подія сталася о 4.23 ранку за місцевим часом. Про це повідомила прес-служба Міноборони Польщі.

Об'єкт влетів у польський простір поблизу села Осердув (Люблінське воєводство) і перебував там протягом 39 секунд. Протягом усього польоту його спостерігали військові радіолокаційні системи, — вказано в повідомленні.

У відомстві зазначають, що були вжиті «всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі», зокрема була активізована польська та союзницька авіація.

Російська ракета 39 секунд перебувала у повітряному просторі Польщі в районі села Осердув, фото: Google Maps

Джерело: Ракурс


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