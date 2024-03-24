Министр обороны Британии посмеялся над поражением российских кораблей в Крыму

https://racurs.ua/n193663-ministr-oborony-britanii-posmeyalsya-nad-porajeniem-rossiyskih-korabley-v-krymu.html

Ракурс

Міністр оборони Британії відреагував на ураження російських кораблів у Криму

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Триваюча незаконна окупація України Путіним завдає величезних збитків Чорноморському флоту рф, який наразі функціонально неактивний. росія плавала Чорним морем з 1783 року, але тепер змушена обмежувати свій флот портом. І навіть там путінські кораблі тонуть, — написав Грант Шаппс.

Нагадаємо, у суботу Сили оборони України уразили російські великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов», центр зв’язку і декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту російської федерації у тимчасово окупованому Севастополі.

Напередодні цієї заяви, 23 березня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали близько десяти вибухів.

За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, вузол зв’язку Чорноморського флоту рф, знищений у Севастополі 23 березня, був важливим елементом управління військами.

Крім того, Сили оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» та кілька об'єктів інфраструктури чорноморського флоту рф у Севастополі.