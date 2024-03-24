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Ракурс
ВСУ успешно атаковали российских окупантов в Крыму в ночь на 24 марта, фото: «Милитарный»

ВСУ поразили два российских десантных корабля и центр связи в Крыму — СтратКом

24 мар 2024, 11:04
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Сили оборони України успішно уразили російські великі десантні кораблі «Азов» та «Ямал».


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Про це сьогодні, 24 березня, вранці повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Також уражено центр зв’язку та декілька об'єктів інфраструктури чорноморського флоту рф у тимчасово окупованому Севастополі.

Цієї ночі у соцмережах з’явилися повідомлення про низку влучань у Криму, зокрема у нафтобазу у селі Гвардійське.

Источник: Ракурс


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