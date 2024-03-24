ЗСУ успішно атакували російських окупантів у Криму в ніч на 24 березня, фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/ua/n193647-zsu-vrazyly-dva-rosiyski-desantni-korabli-ta-centr-zv-yazku-u-krymu-stratkom.html

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Сили оборони України успішно уразили російські великі десантні кораблі «Азов» та «Ямал».

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Про це сьогодні, 24 березня, вранці повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Також уражено центр зв’язку та декілька об'єктів інфраструктури чорноморського флоту рф у тимчасово окупованому Севастополі.

Цієї ночі у соцмережах з’явилися повідомлення про низку влучань у Криму, зокрема у нафтобазу у селі Гвардійське.