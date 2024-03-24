Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ успішно атакували російських окупантів у Криму в ніч на 24 березня, фото: «Мілітарний»

ЗСУ вразили два російські десантні кораблі та центр зв’язку у Криму — СтратКом

24 бер 2024, 11:04
999

Сили оборони України успішно уразили російські великі десантні кораблі «Азов» та «Ямал».


.

Про це сьогодні, 24 березня, вранці повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Також уражено центр зв’язку та декілька об'єктів інфраструктури чорноморського флоту рф у тимчасово окупованому Севастополі.

Цієї ночі у соцмережах з’явилися повідомлення про низку влучань у Криму, зокрема у нафтобазу у селі Гвардійське.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів