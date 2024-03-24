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Ракурс
Число погибших в российском «Крокус Сити Холли» возросло

Число погибших в российском «Крокус Сити Холли» возросло

24 мар 2024, 17:55
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Кількість загиблих унаслідок теракту в «Крокус Сіті Холі» в Підмосков’ї зросла.


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Слідком рф у неділю повідомив, що на місці події виявлено тіла 137 осіб, троє з яких — діти. Упізнано 62 тіла, щодо решти загиблих для встановлення їхньої особи проводять генетичні експертизи.

Постраждали 180 осіб, з них госпіталізовано 142, з них виписано 32, амбулаторну допомогу надано 38.

Кремль продовжує «качати» тему причетності України до теракту. Хоча сама «Ісламська держава» назвала теракт у «Крокусі» своєю «найжорстокішою атакою за останні роки» і опублікувала фото терористів, одяг яких збігається з одягом затриманих, фото яких публікувала ФСБ.

Пов’язане з ІДІЛ медіа «Амак» виклало відеозйомку терористами атаки на «Крокус».

США не ставлять під сумнів причетність ІДІЛ до теракту 22 березня та завчасно попереджали росію про загрозу подібного теракту.

Источник: Ракурс


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