Сложил полномочия глава Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ

https://racurs.ua/n193670-slojil-polnomochiya-glava-komandovaniya-podgotovki-suhoputnyh-voysk-vsu.html

Ракурс

Генерал-майор Віктор Ніколюк склав повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ.

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Про це він повідомив у неділю у Facebook.

За словами Ніколюка, тепер він очолить одне зі зʼєднань та один з напрямків фронту.

Нинішній час вимагає з кожного українця, а, особливо, військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом. І все це планую зробити, очоливши одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту. Складаю з себе повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ та бажаю своєму наступнику продовжувати нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік. Вдячний всім за плідну співпрацю і маю впевненість про її продовження в нових умовах, — написав він.

У лютому змінився командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» — ним став генерал-лейтенант, командувач об'єднаних сил Юрій Содоль. Надалі перейшов на іншу посаду командувач ОСУВ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Ніколюк відомий безпосередньою участю в боях під час оборони Чернігова і Чернігівської області. У жовтні 2021 року генерал-майора Ніколюка призначили командувачем військ оперативного командування «Північ». З березня 2023 року він служив командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ.