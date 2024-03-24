Залетела недалеко – в армии Польши объяснили, почему не сбили российскую ракету

https://racurs.ua/n193672-zaletela-nedaleko-v-armii-polshi-obyasnili-pochemu-ne-sbili-rossiyskuu-raketu.html

Ракурс

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський пояснив, що російську ракету не збили, бо розуміли, що вона покине повітряний простір Польщі, а спроба збити ракету становила б ризик для місцевого населення.

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Речник пояснив для RMF FM, що рішення про те, що ракета не буде збита, ухвалив командувач оперативного командування Збройних сил.

Ракета важить понад дві тонни, з яких 400 кг — бойове навантаження. Після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки ефектора, який використовувався для збиття самої ракети, — сказав Горишевський.

Як зазначив речник, якби ракета летіла вглиб Польщі, могло б бути ухвалене рішення про її збиття черговими парами літаків F-16. Він також сказав, що росія навмисно маневрує своїми ракетами таким чином, щоб вони робили коло і вражали цілі в Україні із заходу.

Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.