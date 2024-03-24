Залетіла недалеко - в армії Польщі пояснили, чому не збили російську ракету

https://racurs.ua/ua/n193672-zaletila-nedaleko-v-armiyi-polschi-poyasnyly-chomu-ne-zbyly-rosiysku-raketu.html

Ракурс

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський пояснив, що російську ракету не збили, бо розуміли, що вона покине повітряний простір Польщі, а спроба збити ракету становила б ризик для місцевого населення.

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Речник пояснив для RMF FM, що рішення про те, що ракета не буде збита, ухвалив командувач оперативного командування Збройних сил.

Ракета важить понад дві тонни, з яких 400 кг — бойове навантаження. Після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки ефектора, який використовувався для збиття самої ракети, — сказав Горишевський.

Як зазначив речник, якби ракета летіла вглиб Польщі, могло б бути ухвалене рішення про її збиття черговими парами літаків F-16. Він також сказав, що росія навмисно маневрує своїми ракетами таким чином, щоб вони робили коло і вражали цілі в Україні із заходу.

Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.