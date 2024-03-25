Агент ФСБ хотел обосноваться в Нацполиции. Фото: СБУ

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СБУ затримала «крота» ФСБ, який намагався влаштуватися до Національної поліції.

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У Київській області затримали зрадника, який у разі успішного зарахування на службу мав збирати інформацію про підрозділи правоохоронного органу, насамперед ті, що входять до «Гвардії наступу» МВС України та про переміщення військової техніки ЗСУ. Окупанти планували використати цю інформацію для завдання ударів з повітря по об'єктах Сил оборони. Про це прес-центр Служби безпеки України 25 березня повідомив у соцмережах.

Спершу зрадник повинен був виконати «тестове» завдання — розвідати на Київщині місця дислокації військових аеродромів та шпиталів, а також оборонних заводів. Зловмисника затримали на фінальному етапі спецоперації. На той час він уже подав документи як кандидат на вступ до лав Нацполіції.

«Кротом» виявився мешканець Броварського району, якого в кінці 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ. Російські спецслужби зацікавились ним після того, як він залишав у чатах російських пабліків прокремлівські коментарі. Окупанти переказували йому гроші на банківську картку.

Затриманому вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Київській області СБУ викрила батька та сина, які готували ракетні удари ворога по столичному регіону. Вони передавали окупантам геолокації базування Сил оборони, у тому числі військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ.