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Ракурс
Сім’я з Київщини готувала ракетні удари по Україні. Фото: СБУ

Сім’я з Київщини готувала ракетні удари по Україні (ФОТО)

18 бер 2024, 12:19
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Українська сім’я на замовлення ФСБ готувала ракетні удари по Україні.


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У Київській області викрили батька та сина, які готували ракетні удари ворога по столичному регіону. Вони передавали окупантам геолокації базування Сил оборони, у тому числі військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також зловмисники передавали до росіянам координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники. Про це 18 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Також ці російські агенти шукали останки російських загарбників, які загинули під час боїв за Київ. Фігуранти збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону та хоронили. Про виконані завдання вони звітували для ФСБ.

З’ясувалося, що ці агенти раніше проходили службу у складі правоохоронних органів, а росіяни їх завербували дистанційно після їхніх антиукраїнських коментарів у YouTube.

Речові докази злочинної діяльності знайшли під час обшуків. Слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Сім’я з Київщини готувала ракетні удари по Україні. Фото: СБУ

Сім’я з Київщини готувала ракетні удари по Україні. Фото: СБУ

Сім’я з Київщини готувала ракетні удари по Україні. Фото: СБУ

Сім’я з Київщини готувала ракетні удари по Україні. Фото: СБУ

Нагадаємо, контррозвідка затримала агента ФСБ, який намагався смертельно отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області. Зловмисником виявився діючий військовослужбовець ЗСУ, який планував додати отруйну речовину у воду лазно-прального комплексу, яким користувався командний склад.

Джерело: Ракурс


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