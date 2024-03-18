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Семья из Киевской области готовила ракетные удары по Украине. Фото: СБУ
Семья из Киевщины готовила ракетные удары по Украине (ФОТО)https://racurs.ua/n193447-semya-iz-kievschiny-gotovila-raketnye-udary-po-ukraine-foto.htmlРакурс
Українська сім’я на замовлення ФСБ готувала ракетні удари по Україні.
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У Київській області викрили батька та сина, які готували ракетні удари ворога по столичному регіону. Вони передавали окупантам геолокації базування Сил оборони, у тому числі військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також зловмисники передавали до росіянам координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники. Про це 18 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.
Також ці російські агенти шукали останки російських загарбників, які загинули під час боїв за Київ. Фігуранти збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону та хоронили. Про виконані завдання вони звітували для ФСБ.
З’ясувалося, що ці агенти раніше проходили службу у складі правоохоронних органів, а росіяни їх завербували дистанційно після їхніх антиукраїнських коментарів у YouTube.
Речові докази злочинної діяльності знайшли під час обшуків. Слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, контррозвідка затримала агента ФСБ, який намагався смертельно отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області. Зловмисником виявився діючий військовослужбовець ЗСУ, який планував додати отруйну речовину у воду лазно-прального комплексу, яким користувався командний склад.
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