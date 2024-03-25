россия атаковала ракетами Одессу – что известно

https://racurs.ua/n193701-rossiya-atakovala-raketami-odessu-chto-izvestno.html

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Армія рф вдарила 25 березня ракетою по Одесі: відомо про трьох постраждалих жінок.

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Поранення у них не важкі, пише керівник ОВА Олег Кіпер.

Є пошкодження цивільної інфраструктури, вибите скло. Всі відповідні служби працюють, — додав він.

Крім того, Кіпер повідомив, що наразі 300 тис. одеситів не мають електроенергії.

Раніше московити вдарили по Києву двома ракетами «Циркон». ППО збила їх. Загалом, за даними ДСНС, від удару постраждали 10 людей, зокрема 16-річна дівчина.