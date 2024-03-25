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Ракурс
росія ударила по Києву двома своїми найновішими ракетами ЗМ22 "Циркон"

росія ударила по Києву двома своїми найновішими ракетами ЗМ22 «Циркон»

25 бер 2024, 16:09
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росія завдала ударів по Києву двома своїми найновішими ракетами ЗМ22 «Циркон».


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Про це повідомило видання Defense Express з посиланням на джерела.

У виданні вказують, що це вже друге публічно відоме використання цієї ракети після невдалої спроби атакувати нею Київ 7 лютого. Тоді, скоріш за все, пошкоджена ракета впала на дорогу у Деснянському районі.

При цьому, якщо після удару 7 лютого від «Циркона» залишились лише дуже сильно фрагментовані уламки, ідентифікація яких зайняла п’ять днів для офіційного підтвердження використання рф цієї ракети. То наразі стали доступні значно інформативніші уламки «Циркона», — пише Defense Express.

Моніторингові групи припускають, що по Києву вдарили гіперзвуковими ракетами ЗМ22 «Циркон», які запускаються з вертикальних пускових контейнерів із Криму.

Вперше росія запустила по Україні такі ракети 7 лютого цього року. Одна 3М22 впала в Дніпровському районі, утворивши вирву, а друга — у полі в місті Вишневе, що під Києвом. Їх збила ППО, тому до цілей вони не долетіли.

Проєкт monitor пише, що цього разу декілька ракет подолали відстань 580 км до столиці приблизно за 3 хвилини, що дає змогу оцінити швидкість ракет як 11 600 км/год.

Протикорабельні ракети «Циркон» розроблялися насамперед як зброя для російських важких атомних ракетних крейсерів («Петр Великий» — у строю, «Адмірал Кіров» на вічному ремонті), фрегатів проєкту 22350 «Адмірал Горшков», атомних підводних човнів і перспективних кораблів ворожого військово-морського флоту. Оскільки таких носіїв у Чорному морі немає, то ракети запускають із наземних універсальних вертикальних пускових контейнерів, що дає змогу росіянам випробувати «циркони» в бойових умовах.

Те, що «Патріотам» вдалося збити дві такі ракети, — чудова новина, але такий підсумок запусків буде також цікавий інженерам російської оборонки, які перевіряють уразливості своєї нової зброї у протидії з системами свого головного потенційного противника і також роблять із цього висновки.

Про випробування «Циркону» вперше стало відомо у 2016 році. Скільки ракет до цього перебували в розробці — невідомо. У наступні роки путін кілька разів похвалився «аналоговнетними» характеристиками ракети, а потім у серпні 2022 року шойгу відрапортував, що її прийняли на озброєння. Випробування ракети відбувалися на північному флоті рф, для якого вона насамперед і призначається.

Попри фанфари російської пропаганди, «Циркон» скоріше за все залишається штучною, експериментальною зброєю, стан якої ще далекий від масової передачі у війська, особливо в умовах максимального завантаження російських оборонних підприємств замовленнями на виробництво більш «звичних» ракет, якими окупанти масово обстрілюють Україну.

Видання Kyiv Post із посиланням на джерела у Службі безпеки пише, що саме будівля СБУ на вулиці Володимирській була ціллю сьогоднішньої атаки рф на Київ.

Сьогодні, 25 березня, в Україні відзначають День Служби безпеки України. Відтак, за даними джерел Kyiv Post, ракети були націлені на приміщення, де перебувають високопосадовці СБУ, — зазначає англомовне українське видання.

Додамо, що російські пропагандисти дуже активно підхопили цю версію нібито з посиланням на Kyiv Post. Щоправда, при цьому вони наввипередки запевняють, що «влучили куди треба».

Джерело: Ракурс


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