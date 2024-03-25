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Метою російської ракетної атаки на 25 березня були офіси СБУ. Дві балістичні ракети ворога були націлені на офіси, де знаходяться високопосадовці Служби безпеки України. Вибухи в Києві пролунали прибл

Російські ракети були націлені на офіси СБУ — Kyiv Post про удар по столиці

25 бер 2024, 14:19
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Метою російської ракетної атаки на 25 березня були офіси СБУ.


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Дві балістичні ракети ворога були націлені на офіси, де знаходяться високопосадовці Служби безпеки України. Вибухи в Києві пролунали приблизно через 30 секунд після того, як в столиці спрацювали сирени повітряної тривоги. Про це повідомило видання Kyiv Post із посиланням на джерела.

Як відомо, 25 березня в Україні відзначають день Служби безпеки України.

Нагадаємо, вранці 25 березня російська армії завдала ударів по столиці балістичними ракетами з Криму. Повітряні сили ЗСУ заявили про знищення двох балістичних цілей.

Внаслідок атаки в Печерському районі була пошкоджена нежитлова будівля. Падіння уламків зафіксували у Дніпровському, Солом’янському та Голосіївському районах. Один із частково зруйнованих об'єктів — будівля Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Постраждали внаслідок обстрілу семеро осіб. Двох довелося госпіталізувати.

Джерело: Kyiv Post

Джерело: Ракурс


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