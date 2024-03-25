росія вдарила по Києву швидкісними ракетами. Фото:

https://racurs.ua/ua/n193681-okupanty-atakuvaly-kyyiv-shvydkisnymy-raketamy-z-krymu.html

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Ракетна атака на Київ була здійснена російськими загарбниками у понеділок, 25 березня.

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У Печерському районі столиці було зафіксовано падіння уламків. Внаслідок ракетного удару було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Про це Київська міська державна адміністрація повідомила у Telegram.

Також, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах. Оперативні служби слідують на місця викликів. У Голосіївському районі в лісосмузі знайшли уламки ракети.

Міський голова Віталій Кличко у Telegram поінформував, що у Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети є руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Екстрені служби вже працюють на місці. Постраждали двоє осіб. Одній надали допомогу на місці, а іншу довелося госпіталізувати.

У Дарницькому районі столиці уламок ракети пошкодив приватний будинок. Начальник Дарницької районної адміністрації Микола Калашник повідомив, що пошкодження було у мікрорайоні Осокорки.

Наразі точно невідомо, яким озброєнням атакували Київ. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики. Моніторингові Telegram-канали припускають, що на столицю могли летіти гіперзвукові ракети «Цикрон» чи «Онікс». Ворог запускав їх з району мису Тарханкут у Криму. Декілька ракет подолали відстань у 580 км до Києва за 3 хв, що дає змогу оцінити швидкість ракет як 11 тис. 600 км/год, що є гіперзвуком.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив у Telegram, що в небі над столицею були знищені дві балістичні ракети. Тип цього озброєння встановлюється.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня російські окупанти здійснили другий за чотири доби масований ракетний удар по Києву. Ворог запускав зі стратегічних бомбардувальників крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55. Повітряна тривога у столиці тривала понад дві години, було збито 10 ракет. Падіння уламків було зафіксовано у двох районах Києва.