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Ракурс
Россияне поехали на штурм, "наелись" дронов и убежали - работает 25 Сичеславская бригада

Россияне поехали на штурм, «наелись» дронов и убежали — работает 25 Сичеславская бригада (ВИДЕО)

25 мар 2024, 20:25
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Бійці підрозділу Alastor 25 бригади показали кадри відбиття російського штурму на західних околицях села Тоненьке на Авдіївському напрямку.


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Безглузда спроба прориву силами двох танків по відкритому полю завершилася марно для московитів завдяки роботі військових Сил оборони.

Такі відчайдушні атаки московити здійснюють часто, але поряд з цим вони продовжують і просто тиснути піхотою та технікою, застосовуючи в додаток артилерію, авіацію та дрони, пишуть автори пабліку в Телеграм Deep State.

Ситуація в районі Авдіївки по відтинку Бердичі-Семенівка-Орлівка-Тоненьке-Первомайське залишається складною. Лише завдяки зусиллям українських бійців, які своїми руками підготували позиції, закріпилися і вибудували оборону вдається стримувати ціною життів тиск росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення

Источник: Ракурс


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