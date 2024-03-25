Россияне поехали на штурм, "наелись" дронов и убежали - работает 25 Сичеславская бригада

https://racurs.ua/n193703-rossiyane-poehali-na-shturm-naelis-dronov-i-ubejali-rabotaet-25-sicheslavskaya-brigada-video.html

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Бійці підрозділу Alastor 25 бригади показали кадри відбиття російського штурму на західних околицях села Тоненьке на Авдіївському напрямку.

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Безглузда спроба прориву силами двох танків по відкритому полю завершилася марно для московитів завдяки роботі військових Сил оборони.

Такі відчайдушні атаки московити здійснюють часто, але поряд з цим вони продовжують і просто тиснути піхотою та технікою, застосовуючи в додаток артилерію, авіацію та дрони, пишуть автори пабліку в Телеграм Deep State.

Ситуація в районі Авдіївки по відтинку Бердичі-Семенівка-Орлівка-Тоненьке-Первомайське залишається складною. Лише завдяки зусиллям українських бійців, які своїми руками підготували позиції, закріпилися і вибудували оборону вдається стримувати ціною життів тиск росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення