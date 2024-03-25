В Киеве бариста готовила кофе в разбитом кафе после российской атаки

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Ракурс

Бариста у київській кав’ярні продовжувала готувати каву, попри пошкодження будівлі уламком російської ракети.

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Дівчина пояснила журналістам, що вирішила працювати, бо це відволікає.

У цій кав’ярні 25 березня, у день чергового ракетного обстрілу Києва російськими воєнними злочинцями, вибуховою хвилею вибило вікно. Але бариста Марія продовжила робити каву для відвідувачів. Каже, робота відволікає.

Це страшно. Дуже страшно. Головне, що всі живі. І ми робимо каву, працюємо. Тримаємося. Усе буде добре, — сказала вона «BBC-Україна» про ранковий обстріл Києва балістикою.

Анастасія — студентка другого курсу. На момент ранкового вибуху у Києві перебувала у гуртожитку, який розташований в одному з корпусів академії.

Почула в телефоні тривогу. Почали вдягатися, а буквально через хвилину-дві ми почули вибух. Вибігли в укриття і побачили, що з академії уже йде дим, — розповіла дівчина у коментарі «Суспільному».

Унаслідок ракетного удару пошкоджена будівля державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну у центрі Києва.

Повністю зруйнована спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр, розповіло керівництво закладу. У гуртожитку навчального закладу вибиті вікна. Одне з них тріснуло у кімнаті лаборантки Аліни.

Перше, що я почула, це повітряну тривогу. І буквально через кілька секунд було чутно перший вибух. Ще через кілька секунд — другий вибух. Я швиденько вибігла з кімнати і вже потім побачила, що скрізь був дим і руйнування, — розповіла Аліна «Суспільному».

Окрім навчального закладу постраждали і житлові будинки поруч. Ударною хвилею там вибило вікна і двері.

Кількість постраждалих у столиці зросла до 10 осіб, серед травмованих — 16-річна дівчинка.