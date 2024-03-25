Минюст отберет все имущество у Табачника

https://racurs.ua/n193706-minust-otberet-vse-imuschestvo-u-tabachnika.html

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Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід України майна ексміністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.

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Про це повідомила 25 березня пресслужба Мін’юсту.

22 березня 2024 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1−1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» до Табачника Дмитра Володимировича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: Табачник Алла Вікторівна, — заявили у Мінюсті.

Також зазначається, що Табачник після подій Революції гідності виїхав за межі України та наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях і співпрацює з російськими нацистами.

21 березня ⁠міністр часів Януковича отримав строк за колабораціонізм на півдні України. Суд заочно засудив до 15 років позбавлення волі Табачника.

У Службі безпеки України повідомили, що після початку повномасштабного вторгнення Табачник надавав окупантам прогнози щодо розвитку соціально-громадської ситуації в Україні, а згодом консультував колабораційних «голів» Херсонської та Запорізької областей Володимира Сальдо та Євгена Балицького щодо проведення референдуму про «приєднання» до рф.