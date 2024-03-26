Власти Белгородской области заявили об атаке с воздуха ночью. Фото: РосСМИ

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Вибух в Бєлгородській області гриміли вночі 26 березня.

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Вночі в цьому російському регіоні оголошували ракетну небезпеку. На підльоті до міста ворожа ППО нібито збила 13 повітряних цілей. Таку заяву зробив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

За його словами, через роботу протиповітряної оборони в селищі Дубове зафіксовані руйнування — різні пошкодження зафіксували у 20 приватних житлових домоволодіннях та одній господарській будівлі. Там вибиті вікна, посічені фасади, покрівлі та паркани.

Постраждали двоє місцевих жителів. Обох госпіталізували у лікарню Бєлгорода. В одного діагностували закриту черепно-мозкову травму, сліпе проникаюче осколкове поранення живота. В іншого потерпілого — закриту черепно-мозкову травму.

Російське МНС заявило про двох постраждалих пожежників під час обстрілу села Головчине Грайворонського району Білгородської області.

Нагадаємо, 21 березня в Бєлгороді гриміли вибухи. Тоді російське Міноборони заявило про начебто обстріл міста українською армією чеської РСЗВ RM-70 Vampire. Противник нафантазував про «перехоплення десяти реактивних снарядів» над Білгородською областю.