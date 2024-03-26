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Ракурс
Грузовое судно обрушило мост в американском Балтиморе. Фото:

Грузовое судно обрушило мост в американском Балтиморе (ВИДЕО)

26 мар 2024, 11:20
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Вантажне судно під прапором Сінгапуру врізалося в міст Френсіса Скотта Кі в місті Балтимор американського штату Меріленд.


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Інцидент трапився вночі 26 березня. Берегова охорона США отримала повідомлення, що судно Dali завдовжки майже 290 м врізалося в опору мосту, після чого стався обвал. Місцеве Управління транспорту повідомило, що всі смуги на мосту закриті в обох напрямках через «інцидент». Про це повідомило видання The New York Times.

Платформа з відстеження руху суден MarineTraffic показала, що однойменний контейнеровоз зупинився під мостом й згодом вирушив з Балтімору в напрямку Шрі-Ланки.

Телеканал Sky News повідомив, що аварійні бригади шукають щонайменше сімох людей, які, ймовірно, впали у воду.

Нагадаємо, у грудні 2023 року в Києві відкрили рух Подільсько-Воскресенським мостом між правим і лівим берегами Дніпра. Спочатку дозвіл проїзду мостом дали для автомобілів екстрених і спеціалізованих служб. Цей об'єкт є одним із наймасштабніших київських довгобудів — його будують з 1993 року.

Джерела: The New York Times, Sky News

Источник: Ракурс


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