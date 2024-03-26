"Дикуха и х...я" - "слуги" о пожизненном за самовольную адвокацию Украины

https://racurs.ua/n193728-dikuha-i-h-ya-slugi-o-pojiznennom-za-samovolnuu-advokaciu-ukrainy.html

Ракурс

Компактна законопроєктна провокація, — так «слуга народу» Маряна Безугла назвала свою ініціативу щодо довічного ув’язнення за привласнення державних функцій.

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Вона з колегою Галиною Третьяковою зареєструвала законопроєкт про довічне ув’язнення з конфіскацією за привласнення державних функцій.

Це так мило, як працює компактна законопроєктна провокація) Завтра можу зареєструвати відміну росії", — зазначила Безугла на своїй сторінці у Фейсбук.

Вона назвала законопроєкт «прецедентом апеляції до історії та тестом на політичну дискусію», «інтелектуальною вправою» та заявила, що він є «похідним з американського Акту Логана», який діє у США з 1799 року. Він встановлює кримінальну відповідальність за ведення переговорів неуповноваженими американськими громадянами з іноземними урядами, які ведуть дискусію зі США.

В Україні, за словами Безуглої, аналог «Акту Логана» міг би бути застосований у випадку поїздки депутатів ОПЗЖ до росії у 2020 році для обговорення «створення парламентського виміру «нормандського формату».

Галь, відкликай оту х… ю, — так інший «слуга народу» Яременко порадив колезі Третьяковій, яка разом з Безуглою запропонувала скандальний законопроєкт.

Галю, так ви ж пропонуєте карати не за посягання на конституційні функції президента чи інших посадових осіб (бо не лише президент може виступати від імені держави). Ви ж пропонуєте карати за «представлення України на міжнародних заходах. Олімпіада — міжнародний захід. Виставки, симпозіуми — міжнародні заходи. Міжнародні організації (які створені урядами) також проводять заходи, куди запрошують «представляти свої країни» кого завгодно. При цьому ви навіть не визначаєте, що у «привласнювачів» має бути злочинний умисел, — написав Яременко у коментарях до постуТретьякової у Фейсбук.

Він додав: автори не пояснюють, що має бути шкода суспільним чи державним інтересам, і в чому саме.

Галю, я тебе поважаю. Відкликай оту х… ю, — зазначив Яременко у коментарях до посту Третьякової у Facebook.

Інший колега депутаток з СН Віталій Безгін назвав документ «дікухою».

Документ пропонує доповнити Кримінальний кодекс статтею 1113 у такій редакції:

Привласнення громадянином держ. функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав, представниками міжнародних організацій, без надання на те повноважень, караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років.

Голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Безгін закликав Третьякову відкликати законопроєкт.

Забороняти громадянам України представляти Україну на міжнародних заходах, ще й погрожувати позбавленням волі? Нам потрібна здорова консолідація всіх гілок влади та громадянського суспільства на міжнародній арені, щоб чинити гідний дипломатичний опір агресору! One voice policy досягається не шляхом заборон! — зазначив Безгін.

У відповідь Третьякова послалася на Конституцію України та Конвенцію ООН про спеціальні місії, за якими представляти країну з усіх питань зовнішніх зносин повинні президент, прем'єр-міністр і очільник МЗС.

«Ракурс» писав, що нардепки від «Слуги народу» Безугла та Третьякова зареєстрували законопроєкт про кримінальну відповідальність «за привласнення державних функцій». Пропонують під час війни карати 15 роками або довічним.