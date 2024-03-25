У Раді пропонують карати «за привласнення державних функцій на міжнародних заходах»

У Раду пропонують карати "за привласнення державних функцій на міжнародних заходах"

https://racurs.ua/ua/n193707-u-radu-proponuut-karaty-za-pryvlasnennya-derjavnyh-funkciy-na-mijnarodnyh-zahodah.html

Ракурс

Депутатки від «Слуги народу» Галина Третьякова та Мар’яна Безугла внесли законопроект про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов без надання на те повноважень та погоджень.

.

Йдеться про законопроект № 11104, він є на сайті Верховної Ради.

Депутатки пропонують карати позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна або без такої за «привласнення громадянином України державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав, а також представниками міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування, без надання на те повноважень та погоджень у визначеному законом порядку».

У пояснювальній записці до законопроекту автори вказують, що «мають місце випадки вчинення ганебними „громадянами України“ дій, спрямованих на отримання власних привілеїв за рахунок державних інтересів, шляхом привласнення державних функцій».