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Ракурс
В Москве признали, что США предупреждали о теракте

В Москве признали, что США предупреждали о теракте

26 мар 2024, 17:42
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Спецслужби США справді попереджали Москву, що у росії готується теракт, але ця інформація мала загальний характер, стверджує директор ФСБ Олександр Бортніков.


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Він заявляє, що була інформація про те, що теракт планувався не на концерті, а під час президентських виборів у рф. Бортніков визнав, що слідство поки не встановило замовника нападу.

Натомість він, як і володимир путін раніше, сказав про нібито «український слід», але ніяких підтверджень своїх слів вони традиційно не наводили. Зеленський відкидав причетність України.

7 березня посольства кілька країн, зокрема США, Канади, Німеччини, Чехії, Швеції, Латвії та Південної Кореї, попередили своїх громадян, що у наступні два дні у Москві може статися теракт.

Того ж дня ФСБ заявляла про запобігання теракту в синагозі в Москві, який, як стверджувалося, готували бойовики осередку ІДІЛ в Афганістані — «Вілаят Хорасан» (це ж угруповання вважають причетним до теракту в «Крокус Сіті Холлі»). У підготовці нападу на московську синагогу запідозрили двох громадян Казахстану.

Після теракту 22 березня у «Крокусі» ЗМІ із посиланням на джерела писали, що США поділилися з росією повідомленнями про загрозу терактів.

Источник: Ракурс


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