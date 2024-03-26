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Ракурс
Германия усилит контроль на границах к Евро-2024

Германия усилит контроль на границах к Евро-2024

26 мар 2024, 18:21
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Федеральний міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер заявила про введення влітку перевірок на всіх кордонах Німеччини.


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З середини червня до середини липня країна прийматиме Чемпіонат Європи з футболу.

У зв’язку зі складною міграційною ситуацією наразі діє стаціонарний прикордонний контроль із Польщею, Чехією, Австрією та Швейцарією. Пані міністерка підкреслила, що безпека Євро-2024 є для неї нині «головним пріоритетом». Головне завдання прикордонників — не пропустити в країну екстремістів та хуліганів, зокрема, ісламістів.

Поблизу стадіонів вже влаштовують додаткові камери спостережень. При вході на матчі працюватимуть металошукачі. Окрему увагу правоохоронці також приділяють захисту від кібератак.

Источник: Ракурс


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