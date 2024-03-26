Удешевление зерна в Европе не связано с украинскими поставками, считают в ФРГ

https://racurs.ua/n193742-udeshevlenie-zerna-v-evrope-ne-svyazano-s-ukrainskimi-postavkami-schitaut-v-frg.html

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У Німеччині застерігають від «путінської пропаганди» про імпорт зерна з України.

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Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір опосередковано розкритикував фермерів із Польщі та Угорщину, які нарікають на імпорт зерна з України як нібито головну причину їхніх збитків.

На думку німецького міністра, оборона України залежить і від того, щоб «не брати участь у путінській пропаганді», а проблема падіння цін на зерно в європейських країнах не пов’язана з українськими поставками, пише «Європейська правда».

Для цього просто немає жодних доказів. Будь-хто, хто говорить про це, нехай підкріплює свої слова фактами і цифрами, — додав він.

Нагадаємо, Єврокомісія у п’ятницю, 22 березня, висунула офіційну пропозицію підвищити тарифи на імпорт до ЄС зернових і олійних культур та продуктів їх переробки з росії та білорусі.

Майже у всіх випадках тарифи на російський та білоруський експорт до ЄС зростуть до 95 євро за тонну, йдеться у пропозиції. Комісія наголосила: хоча ці тарифи є достатньо високими, щоб на практиці придушити імпорт визначених агропродуктів до ЄС, вони не вплинуть на експорт до третіх країн.

Рішення покликане запобігти дестабілізації ринку ЄС через будь-яке майбутнє значне перенаправлення російської зернової продукції на ринок ЄС. Фермерська спільнота ЄС раніше висловила занепокоєння щодо цього ризику.

Запроваджені тарифи необхідні для боротьби з російським експортом незаконно привласненого зерна з території України, частина якого незаконно експортується на ринок ЄС, навмисно маркуючись як «російське», зазначила комісія.

Запропоновані сьогодні тарифи гарантують, що цей незаконний метод експорту більше не буде прибутковим, — запевнили у ЄК.

Також тарифи повинні не дозволити росії використовувати доходи від експорту зернових продуктів до ЄС для фінансування своєї агресивної війни проти України.

Підвищені тарифи також стосуватимуться білорусі з огляду на тісні політичні та економічні зв’язки цієї країни з росією.

Транзит зернових, олійних культур та продуктів їх переробки з росії та білорусі до третіх країн не підпадає під пропозицію. Так ЄС хоче залишитись «відданим справі сприяння продовольчій безпеці в усьому світі».

Тепер цю пропозицію розгляне Рада Європейського Союзу і після ухвалення Радою тарифи одразу почнуть застосовувати.