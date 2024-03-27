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Последствия удара по российским беспилотникам, фото: Харьковская областная прокуратура
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 березня, близько 3.15 здійснили атаку безпілотниками по місту Ізюму Харківської області.
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В результаті пошкоджено гімназію та прилеглі житлові будинки. Також постраждав мирний житель. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Отримав поранення 62-річний цивільний чоловік — охоронець вказаного освітнього закладу, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці вилучили уламки трьох безпілотників.
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