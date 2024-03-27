Последствия удара по российским беспилотникам, фото: Харьковская областная прокуратура

https://racurs.ua/n193755-rashisty-udarili-bespilotnikami-po-gimnazii-v-izume-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 березня, близько 3.15 здійснили атаку безпілотниками по місту Ізюму Харківської області.

.

В результаті пошкоджено гімназію та прилеглі житлові будинки. Також постраждав мирний житель. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Отримав поранення 62-річний цивільний чоловік — охоронець вказаного освітнього закладу, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці вилучили уламки трьох безпілотників.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).