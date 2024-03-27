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Рашисты снова совершили ночную атаку «шахедами» по Украине, фото: Генштаб ВСУ

10 из 13 «шахедов» уничтожили силы ПВО Украины в ночь на 27 марта

27 мар 2024, 08:53
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 березня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши 13 безпілотників типу «Shahed».


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Про це повідомляється у ранковому зведення Генштабу ЗСУ.

Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БпЛА було знищено, — вказано в повідомленні.

Цієї ночі Командування повітряних сил ЗСУ у своєму Telegram-каналі повідомляло про активність ворожих дронів у напрямку Сумської, Чернігівської, Київської, Полтавської областей. Також декілька безпілотників рухалися з Сумської області через Харківську в напрямку Дніпропетровської.

Источник: Ракурс


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