10 з 13 «шахедів» знищили сили ППО України в ніч на 27 березня

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Рашисти знову здійснили нічну атаку «шахедами» по Україні, фото: Генштаб ЗСУ
10 з 13 «шахедів» знищили сили ППО України в ніч на 27 березняhttps://racurs.ua/ua/n193745-10-z-13-shahediv-znyschyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-27-bereznya.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 березня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши 13 безпілотників типу «Shahed».
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Про це повідомляється у ранковому зведення Генштабу ЗСУ.
Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БпЛА було знищено, — вказано в повідомленні.
Цієї ночі Командування повітряних сил ЗСУ у своєму Telegram-каналі повідомляло про активність ворожих дронів у напрямку Сумської, Чернігівської, Київської, Полтавської областей. Також декілька безпілотників рухалися з Сумської області через Харківську в напрямку Дніпропетровської.
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