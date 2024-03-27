Захисники України ліквідували ще понад тисячу рашистів, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n193744-rosiyska-armiya-vtratyla-1030-osib-za-dobu-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 439 тис. 190 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 30 осіб. Про це сьогодні, 27 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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