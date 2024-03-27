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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 439 тис. 190 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 30 осіб. Про це сьогодні, 27 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 904 танки;
- 13 тис. 216 бойових броньованих машин;
- 10 тис. 931 одиницю артилерійських систем;
- 1 тис. 19 одиниць РСЗВ;
- 728 одиниць засобів ППО;
- 347 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 8 тис. 578 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 15 крилатих ракет;
- 26 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 14 тис. 539 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 794 одиниці спеціальної техніки.
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