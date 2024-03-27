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Захисники України ліквідували ще понад тисячу рашистів, фото: ТСН

Російська армія втратила 1030 осіб за добу (ІНФОГРАФІКА)

27 бер 2024, 08:26
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 439 тис. 190 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 30 осіб. Про це сьогодні, 27 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 904 танки;
  • 13 тис. 216 бойових броньованих машин;
  • 10 тис. 931 одиницю артилерійських систем;
  • 1 тис. 19 одиниць РСЗВ;
  • 728 одиниць засобів ППО;
  • 347 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 8 тис. 578 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 15 крилатих ракет;
  • 26 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 14 тис. 539 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 794 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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