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Ракурс
Росіяни на Запорізькому напрямку втратили дві 2С9 «Нона-С»

Росіяни на Запорізькому напрямку втратили дві 2С9 «Нона-С» (ВІДЕО)

26 бер 2024, 22:41
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Росіяни на Запорізькому напрямку втратили дві 2С9 «Нона-С». Підрозділ аеророзвідки LUFTWAFFE виявив окупантів та навів ракету GLSDB.


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Відео влучання опублікував у своєму Фейсбук командир групи Микола Колесник.

Він зазначив, що дальність стрільби становила майже 13 км. Російські САУ планували розпочати вогонь на ураження по Силах оборони.

Українці випередили російських нацистів: відбулося пряме влучання, одна САУ вибухнула з детонацією, друга просто згоріла.

Джерело: Ракурс


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